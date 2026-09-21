A aproximação de uma nova frente fria deve alterar as condições do tempo no estado de São Paulo nos próximos dias, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A previsão para Bauru e região indica variação nas temperaturas e períodos de instabilidade, com ocorrência de chuva. Nesta segunda-feira (21), as temperaturas devem subir, mas o avanço da frente fria aumenta gradualmente a nebulosidade. Há previsão de chuva acompanhada de trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.

Na terça-feira (22), o deslocamento da frente fria pelo litoral paulista deve intensificar as áreas de instabilidade no interior do estado. O dia será de céu encoberto, com ocorrência de chuva em diversas regiões e queda nas temperaturas. A partir de quarta-feira (23), o tempo começa a apresentar sinais de recuperação. A manhã ainda deve ser marcada por instabilidade e chuva, mas o sol volta a aparecer durante a tarde. Mesmo assim, pancadas isoladas não estão descartadas.

Na quinta-feira (24), a massa de ar instável perde força, favorecendo a redução da nebulosidade ao longo do dia. Já na sexta-feira (25), o tempo firme deve se consolidar na região, com predomínio de sol e sem previsão de chuva.