O Instituto de Olhos e Otorrino de Bauru (IOB) recebe em 2026 mais uma edição da Campanha "De Olho nos Olhinhos", movimento nacional de conscientização sobre o Retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que atinge principalmente crianças pequenas. A ação acontecerá neste dia 26 de setembro de 2026, um sábado, das 10h às 17h, no Boulevard Shopping, em Bauru, e é aberta ao público.
O objetivo da campanha é alertar pais, mães e responsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce. Quando identificado no início, o Retinoblastoma apresenta altas chances de cura e de preservação da visão da criança, o que torna a atenção aos sinais um fator decisivo para o tratamento.
Idealizada por Tiago Leifert e Daiana Garbin, a campanha nasceu da experiência pessoal do casal e se tornou uma das principais iniciativas de conscientização sobre a doença no país. Em Bauru, a edição conta com coordenação regional do Dr. Josmar Sabage, levando informação e acesso à saúde ocular para mais perto da comunidade.
Durante o evento, o público poderá tirar dúvidas e receber orientações sobre a importância de observar os olhinhos das crianças, especialmente diante de sinais como o reflexo esbranquiçado na pupila, muitas vezes percebido em fotografias com flash.
Serviço
O quê: Campanha "De Olho nos Olhinhos" 2026, Bauru
Quando: 26 de setembro de 2026 (sábado), das 10h00 às 17h00
Onde: Boulevard Shopping, Bauru
Quanto: Evento gratuito e aberto ao público
Iniciativa: Tiago Leifert e Daiana Garbin
Coordenação regional: Dr. Josmar Sabage