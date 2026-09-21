O Instituto de Olhos e Otorrino de Bauru (IOB) recebe em 2026 mais uma edição da Campanha "De Olho nos Olhinhos", movimento nacional de conscientização sobre o Retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que atinge principalmente crianças pequenas. A ação acontecerá neste dia 26 de setembro de 2026, um sábado, das 10h às 17h, no Boulevard Shopping, em Bauru, e é aberta ao público.

O objetivo da campanha é alertar pais, mães e responsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce. Quando identificado no início, o Retinoblastoma apresenta altas chances de cura e de preservação da visão da criança, o que torna a atenção aos sinais um fator decisivo para o tratamento.

Idealizada por Tiago Leifert e Daiana Garbin, a campanha nasceu da experiência pessoal do casal e se tornou uma das principais iniciativas de conscientização sobre a doença no país. Em Bauru, a edição conta com coordenação regional do Dr. Josmar Sabage, levando informação e acesso à saúde ocular para mais perto da comunidade.