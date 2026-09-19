Morreu, meste sábado (19), o homem que sofreu graves ferimentos em um acidente de trânsito ocorrido em Agudos (20 quilômetros de Bauru) na terça (15), após quatro dias de internação hospitalar. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, violência doméstica e, posteriormente, comunicação de óbito. Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais militares encontraram um Jeep Renegade e um Peugeot 307 envolvidos na ocorrência na Rua Sete de Setembro, na região central da cidade. O homem, identificado como Leandro Augusto da Silva, 40 anos, teria sido projetado ao solo após o Renegade colidir contra o Peugeot, que estava estacionado.
De acordo com informações preliminares obtidas pela polícia no local, segundo o BO, uma mulher de 41 anos conduzia o Renegade quando Leandro teria se colocado sobre a parte dianteira do veículo e se agarrado ao capô, segundo o relato da mulher à polícia. Na versão apresentada posteriormente à polícia, ela afirmou que pretendia sair de casa para trabalhar, mas teria sido impedida por Leandro. Segundo ela, após conseguir entrar no veículo e iniciar o deslocamento, ele teria se lançado sobre o automóvel. A mulher declarou ainda que não teria sido agredida, ameaçada ou coagida por Leandro. No acidente, a motorista também ficou ferida. Conforme o registro policial, ela não utilizava cinto de segurança e bateu a cabeça contra o para-brisa, sofrendo uma lesão na região. Leandro sofreu traumatismo craniano e foi levado para atendimento médico.
Na UPA de Agudos, médicos constataram que Leandro apresentava traumatismo cranioencefálico moderado, além de náuseas e vômitos. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital de Base de Bauru, onde morreu neste sábado (19). Ele deu entrada no hospital em estado grave, foi intubado e ficou dependente de medicamentos para manutenção da pressão arterial, segundo informa o boletim de ocorrência (BO).
Exames médicos apontaram hemorragia subaracnoide difusa, hemorragia intraventricular e hematoma subdural. A causa provável da morte foi relacionada à morte encefálica decorrente da hemorragia subaracnoide difusa. Foram determinadas a realização de exames necroscópico e toxicológico, além do encaminhamento do corpo para os procedimentos periciais.
Durante a ocorrência, os policiais também constataram irregularidades relacionadas ao Jeep Renegade. Segundo o BO, a Carteira Nacional de Habilitação da motorista estava vencida desde setembro de 2018. O documento registra ainda que ela havia cumprido período de suspensão do direito de dirigir entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, mas permanecia pendente o curso de reciclagem obrigatório.
O veículo também apresentava problemas nos pneus dianteiros, que estavam lisos e haviam atingido a marca TWI, indicando desgaste incompatível com as condições de segurança. O Renegade foi removido para um pátio em Bauru.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e levantar elementos que possam esclarecer a dinâmica do acidente. O boletim informa que a investigação continuará para esclarecer as circunstâncias do acidente e a eventual responsabilidade pelos fatos.