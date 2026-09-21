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CONSCIENTIZAÇÃO

Viva Batalha comemora Dia da Árvore com plantio em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Viva Batalha
Grupo de voluntários do projeto realizou plantio de ipês brancos na rua Hermínio Pinto
Grupo de voluntários do projeto realizou plantio de ipês brancos na rua Hermínio Pinto

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta segunda-feira (21), voluntários do projeto Viva Batalha deram início ao plantio de 40 mudas de ipê-branco na rua Hemínio Pinho, em frente ao Cemitério da Saudade. A iniciativa visa incentivar o reflorestamento urbano e alertar para a urgência da pauta ambiental no município, que enfrenta um déficit expressivo na arborização de suas vias públicas.

Oficializado em fevereiro de 1965, o Dia da Árvore antecede o início da primavera no Hemisfério Sul, simbolizando o renascimento da vegetação e o ciclo de renovação natural. A data substituiu a antiga "Festa da Árvore" e busca conscientizar a população sobre a preservação de florestas nativas e a importância das áreas verdes para a redução das ilhas de calor, melhoria do microclima e drenagem do solo urbano.

A ação em Bauru integra os preparativos para o aniversário de cinco anos do grupo Viva Batalha, a ser celebrado em novembro. Fundado com o objetivo de recuperar as margens e o entorno do Rio Batalha, o coletivo de voluntários já contabiliza mais de 18 mil árvores plantadas ao longo de sua trajetória. Segundo o vereador Márcio Teixeira (PL), fundador e voluntário do projeto, o plantio na área urbana complementa os trabalhos semanais realizados na bacia hidrográfica e responde a uma necessidade crítica de saúde pública na cidade.

"A importância do Dia da Árvore é nos fazer enxergar a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Em Bauru, temos uma deficiência de mais de 60% no plantio urbano de árvores. A pauta ambiental deixou de ser apenas um debate de preservação e tornou-se um instrumento essencial de saúde pública", afirmou Teixeira. A ação recebeu o apoio do novo secretário municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (semab), Jurandir Posca que cedeu as mudas para o plantio.

Apesar de focar na recuperação do Rio Batalha, o grupo vem expandindo a atuação para ações ambientais com foco no fortalecimento da educação ambiental. Para novembro, quando o Viva Batalha completa cinco anos de fundação, está sendo planejado um grande evento comunitário de reflorestamento.

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