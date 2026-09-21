Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta segunda-feira (21), voluntários do projeto Viva Batalha deram início ao plantio de 40 mudas de ipê-branco na rua Hemínio Pinho, em frente ao Cemitério da Saudade. A iniciativa visa incentivar o reflorestamento urbano e alertar para a urgência da pauta ambiental no município, que enfrenta um déficit expressivo na arborização de suas vias públicas.
Oficializado em fevereiro de 1965, o Dia da Árvore antecede o início da primavera no Hemisfério Sul, simbolizando o renascimento da vegetação e o ciclo de renovação natural. A data substituiu a antiga "Festa da Árvore" e busca conscientizar a população sobre a preservação de florestas nativas e a importância das áreas verdes para a redução das ilhas de calor, melhoria do microclima e drenagem do solo urbano.
A ação em Bauru integra os preparativos para o aniversário de cinco anos do grupo Viva Batalha, a ser celebrado em novembro. Fundado com o objetivo de recuperar as margens e o entorno do Rio Batalha, o coletivo de voluntários já contabiliza mais de 18 mil árvores plantadas ao longo de sua trajetória. Segundo o vereador Márcio Teixeira (PL), fundador e voluntário do projeto, o plantio na área urbana complementa os trabalhos semanais realizados na bacia hidrográfica e responde a uma necessidade crítica de saúde pública na cidade.
"A importância do Dia da Árvore é nos fazer enxergar a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Em Bauru, temos uma deficiência de mais de 60% no plantio urbano de árvores. A pauta ambiental deixou de ser apenas um debate de preservação e tornou-se um instrumento essencial de saúde pública", afirmou Teixeira. A ação recebeu o apoio do novo secretário municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (semab), Jurandir Posca que cedeu as mudas para o plantio.
Apesar de focar na recuperação do Rio Batalha, o grupo vem expandindo a atuação para ações ambientais com foco no fortalecimento da educação ambiental. Para novembro, quando o Viva Batalha completa cinco anos de fundação, está sendo planejado um grande evento comunitário de reflorestamento.