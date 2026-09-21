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CRATERA NA PISTA

Buraco de 3 metros interdita avenida de grande fluxo em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Lilian Graziela
Equipes da Prefeitura estão trabalhando na recuperação do local
Equipes da Prefeitura estão trabalhando na recuperação do local

A chuva deste domingo (20) abriu um buraco de três metros de profundidade no quarteirão 24 da avenida Cruzeiro do Sul, após o córrego Água Comprida, interrompendo o trânsito no sentido bairro-centro, em Bauru.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando no local para recuperar o sistema de galerias de águas pluviais, onde um tubo se deslocou com a força das águas. A previsão de conclusão da obra é para esta segunda-feira (21).

O trânsito no sentido bairro-centro chegou a ficar interditado e causou congestionamento no horário de pico, mas agora está compartilhado com a pista no sentido centro-bairro. Motoristas devem ficar atentos ao passar pelo local.

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