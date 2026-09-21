A Ecovita realizou, no último sábado (19), a terceira edição do Projeto Arboriza Colaboradores. A ação de reflorestamento ocorreu na área do Museu do Café, em Piratininga (SP), e reuniu cerca de 70 pessoas, entre funcionários da empresa e seus familiares, para o plantio de 80 mudas de árvores nativas em alusão ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro.

Coordenado pela equipe de Meio Ambiente da Ecovita e lançado em 2024, o projeto visa à criação de áreas verdes nos empreendimentos da construtora, além de incentivar o cuidado com espaços coletivos e ampliar a conscientização sobre a importância da arborização urbana.

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