Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na noite deste domingo (20), no Jardim Pires de Campos 2, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), ao “fazer justiça com as próprias mãos”. A vítima foi encontrada caída na via pública, com diversas lesões, e precisou ser socorrida à Santa Casa, onde permaneceu internada em estado clínico estável, segundo a Polícia Militar.

Policiais da 1ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Durante as buscas e levantamentos realizados no local, a equipe identificou um homem como suspeito das agressões. Aos policiais, o suspeito afirmou que teria surpreendido a vítima enquanto ela supostamente furtava a residência de um familiar. A justificativa, contudo, não impediu a prisão. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio.

Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão foi ratificada e permaneceu à disposição da Justiça. Outras pessoas também foram encaminhadas para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar reforça que a suspeita ou constatação de um crime não autoriza agressões, vingança ou qualquer forma de punição feita por particulares. A tentativa de fazer justiça pelas próprias mãos também pode resultar em responsabilização criminal e colocar outras pessoas em risco. Em situações semelhantes, a orientação é preservar a própria segurança, evitar confrontos e acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.