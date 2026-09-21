O relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investigou o contrato de R$ 14,3 milhões entre a Emdurb e o Consórcio Bauru Park (CEI da Zona Azul) será submetido nesta segunda-feira (21) ao plenário da Câmara de Bauru com uma conclusão que, na prática, encerra a investigação parlamentar sem apontar responsáveis por eventuais irregularidades. O texto, aprovado por quatro dos cinco integrantes da comissão, recomenda o arquivamento da CEI, embora registre uma série de pontos que deverão ser acompanhados pela empresa municipal e encaminhe toda a documentação ao Ministério Público.

A votação ocorrerá em discussão única durante a 34ª Sessão Ordinária, que começa às 13h25. O relatório foi aprovado no último dia 10 de setembro. O vereador Márcio Teixeira (PL), que integrou a comissão, não acompanhou a votação e apresentou voto em separado.

Instalada em junho, a CEI tinha como objetivo examinar aspectos jurídicos, financeiros, operacionais e tecnológicos da contratação, com vigência de cinco anos. Entre os pontos investigados estavam a desclassificação da empresa inicialmente colocada em primeiro lugar na licitação, a formação do consórcio vencedor, os mecanismos de fiscalização eletrônica, o custo dos parquímetros e os efeitos da ampliação da Área Azul.