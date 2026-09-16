Marília entra no clima do sertanejo a partir desta quinta (17) com o início do Marília Rodeo Music 2026. O evento segue até sábado (19), no distrito de Lácio, e reúne grandes nomes da música nacional, competições de rodeio e atrações ligadas ao agronegócio.

A programação musical começa na quinta (17), com Gusttavo Lima, um dos principais nomes do sertanejo brasileiro. Na sexta-feira (18), a festa continua com apresentações do cantor Panda e da dupla Bison & Comassetto. Já no sábado (19), o encerramento do Marília Rodeo Music será comandado pela dupla Maiara & Maraisa.

Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e provas de Três Tambores, reforçando a tradição do rodeio e ampliando as atrações durante os três dias de evento.