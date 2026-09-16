Marília entra no clima do sertanejo a partir desta quinta (17) com o início do Marília Rodeo Music 2026. O evento segue até sábado (19), no distrito de Lácio, e reúne grandes nomes da música nacional, competições de rodeio e atrações ligadas ao agronegócio.
A programação musical começa na quinta (17), com Gusttavo Lima, um dos principais nomes do sertanejo brasileiro. Na sexta-feira (18), a festa continua com apresentações do cantor Panda e da dupla Bison & Comassetto. Já no sábado (19), o encerramento do Marília Rodeo Music será comandado pela dupla Maiara & Maraisa.
Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e provas de Três Tambores, reforçando a tradição do rodeio e ampliando as atrações durante os três dias de evento.
Uma das novidades desta edição é a realização do 1º Agro Food Show, integrado à programação do Marília Rodeo Music. A iniciativa busca destacar a força de Marília e região nos setores do agronegócio e da indústria de alimentos, reunindo exposições, gastronomia e oportunidades de negócios.
A estrutura do evento foi montada no distrito de Lácio. Nos últimos dias, organização, Prefeitura e forças de segurança realizaram os últimos alinhamentos para a operação de trânsito, segurança e atendimento ao público durante a programação.
Para acompanhar os shows, o evento oferece os setores Área VIP e Camarote Privilege Ballantine’s, além de opções de camarotes empresariais e familiares. Já o acesso ao setor Arena/Arquibancada é solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, seguindo as orientações divulgadas pela organização.
O Marília Rodeo Music 2026 acontece de quinta-feira (17) a sábado (19), no distrito de Lácio, em Marília, reunindo música, entretenimento, rodeio e atividades ligadas ao agronegócio.