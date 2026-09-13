Um homem foi preso em flagrante pelo 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na tarde deste sábado (12), após uma tentativa de homicídio na Vila São Paulo, em Bauru. Segundo a Polícia Militar, ele teria disparado um revólver calibre .22 contra uma pessoa em um estabelecimento comercial na rua Galdêncio Piola. Na abordagem, os policiais apreenderam a arma, 66 munições intactas e uma deflagrada. O caso foi registrado também como porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PM, a ocorrência começou após um desentendimento entre o suspeito e pessoas que estavam no estabelecimento. O homem teria estacionado o GM Vectra em frente ao comércio e, após deixar o local, retornado armado e efetuado o disparo em direção a uma das vítimas. Em seguida, fugiu.

Enquanto levantavam informações sobre o caso, os policiais visualizaram o Vectra nas proximidades e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Questionado sobre o ocorrido, o homem admitiu o disparo e informou que a arma estava dentro do veículo.