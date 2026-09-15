15 de setembro de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

Bauru:bombeiro de folga salva jovem em parada cardiorrespiratória

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JC
Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece intubado, mas apresenta boa resposta ao tratamento
Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece intubado, mas apresenta boa resposta ao tratamento

Nesta terça-feira (15), por volta das 13h, um bombeiro que estava de folga ajudou a reanimar um jovem de 25 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória na rua Luiz Bassoto, na Vila Carmem, em Bauru. 

De acordo com informações do 12.º Grupamento de Bombeiros de Bauru, o cabo PM William Nocerino percebeu uma movimentação de pessoas e decidiu se aproximar para verificar o que estava acontecendo. No local, encontrou o jovem em parada cardiorrespiratória e iniciou imediatamente as manobras de reanimação.

O bombeiro também orientou as pessoas que estavam no local a acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu em contato com a equipe durante o atendimento, enquanto continuava realizando as manobras. A reanimação foi bem-sucedida.

Segundo os bombeiros, o jovem sofreu a parada após uma aula prática para habilitação de motocicleta. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece intubado, mas apresenta boa resposta ao tratamento.

Cabo PM William Nocerino
Cabo PM William Nocerino

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