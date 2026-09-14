A Câmara Municipal de Bauru arquivou nesta segunda-feira (14), no começo da tarde, o pedido de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar procedimentos administrativos e licitação vinculados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com foco na concessão da Parceria Público-Privada (PPP) dos resíduos sólidos (lixo). A discussão ocorre em função das operações Cavalo de Troia e Mobius, deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, para investigar irregularidades e fraudes no processo de licitação. Em seguida, será votado pedido de Comissão Processante (CP).

A oposição comemorou o arquivamento do pedido de CEI, que considerava ser uma manobra para blindar o governo de uma apuração mais rigorosa e focada na prefeita Suéllen Rosim (PSD), no caso, a CP.

Apenas os vereadores Dário Dudário (PSD), Emerson Construtor (Podemos), Sandro Bussola (MDB) e Beto Móveis (Republicanos) aceitaram participar. Como o número mínimo é de 5 integrantes, o presidente da Casa, Markinho Souza (MDB), determinou o arquivamento do pedido. Apesar de o requerimento ter recebido 11 assinaturas para sua tramitação, com apenas 4 vereadores a CEI não pôde ser instalada.