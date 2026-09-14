A Câmara Municipal de Bauru aprovou nesta segunda-feira (14) a instalação de uma Comissão Processsante (CP) para apurar eventuais infrações político-administrativas da prefeita Suéllen Rosim (PSD) devido aos procedimentos administrativos e licitação vinculados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com foco na Parceria Público-Privada (PPP) dos resíduos sólidos (lixo). A instalação do processo se dá em função das revelações ocorridas nas operações Cavalo de Troia e Mobius, deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, que investiga irregularidades e fraudes nesse processo de licitação e levou 7 pessoas à prisão.

A CP foi instalada com os votos favoráveis de 19 vereadores. Apenas o líder do governo, Sandro Bussola (MDB), votou contra. O presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), não vota. Os vereadores sorteados para compor a CP são Jr. Lokadora (Podemos), Milton Sardin (PSD) e Arnaldo Ribeiro (Avante).

O principal foco político da investigação é a concessão administrativa para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo) de Bauru. Autorizado pela Câmara por meio do Projeto de Lei, o governo previa fazer um contrato de 30 anos, com valor global estimado em aproximadamente R$ 5,2 bilhões.