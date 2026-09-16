O motorista de um Renault Kwid branco foi flagrado por outros condutores trafegando na contramão das quadras 12, 13 e 14 da avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, perto da sede do Samu e em frente ao campus da Unesp Bauru, no Núcleo Geisel.

O vídeo circula nas redes sociais e mostra a irresponsabilidade que poderia ter resultado em acidentes, o que não aconteceu.

No caso de circulação na contramão, as penalidades variam conforme o tipo de via. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que em uma via de sentido duplo, a infração é grave, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de 5 pontos na CNH. Já em uma via de sentido único, a infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Parar na contramão é considerado infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Por fim, ultrapassar pela contramão em local proibido é uma infração gravíssima, com fator multiplicador de cinco vezes, totalizando R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira.