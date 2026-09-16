16 de setembro de 2026
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PIT BULL

Cão morde tutores, escapa e mobiliza bombeiros em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Adega 7 Bar
O animal percorreu praça, ruas, avenidas e até uma pista do prolongamento da Rodrigues Alves
O animal percorreu praça, ruas, avenidas e até uma pista do prolongamento da Rodrigues Alves

Um cachorro da raça pit bull mordeu os próprios tutores na noite desta terça-feira (15), na rua São João Bosco, no Jardim Redentor, em Bauru, e mobilizou viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para que o animal fosse capturado em via pública. Testemunhas informaram também que ele teria mordido outro cão antes da chegada das equipes. O pit bull percorreu diversas ruas correndo, inclusive indo parar na pista do prolongamento da avenida Rodrigues Alves, onde circulam diversos veículos em alta velocidade. A filmagem foi feita e divulgada nas redes sociais pela Adega 7, do Redentor.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi cercado com cuidado, para que ele não se ferisse e também não atacasse a equipe, e foi capturado em um estacionamento. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para dar prosseguimento aos cuidados com o animal. Os tutores que tiveram ferimentos passaram por atendimento médico.

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