Um cachorro da raça pit bull mordeu os próprios tutores na noite desta terça-feira (15), na rua São João Bosco, no Jardim Redentor, em Bauru, e mobilizou viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para que o animal fosse capturado em via pública. Testemunhas informaram também que ele teria mordido outro cão antes da chegada das equipes. O pit bull percorreu diversas ruas correndo, inclusive indo parar na pista do prolongamento da avenida Rodrigues Alves, onde circulam diversos veículos em alta velocidade. A filmagem foi feita e divulgada nas redes sociais pela Adega 7, do Redentor.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi cercado com cuidado, para que ele não se ferisse e também não atacasse a equipe, e foi capturado em um estacionamento. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para dar prosseguimento aos cuidados com o animal. Os tutores que tiveram ferimentos passaram por atendimento médico.