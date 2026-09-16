A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça a nova orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação de pessoas com 85 anos ou mais contra a doença pneumocócica, que pode causar pneumonia, meningite, sinusite, otite média e outras infecções graves.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento que comprove a idade. Não é preciso prescrição médica. Antes da aplicação, a equipe de saúde verifica o histórico de vacinação, já que a indicação da pneumo 20 depende das doses de vacinas pneumocócicas recebidas anteriormente. A recomendação do PNI é vacinar pelo menos 90% da população com 85 anos ou mais. No Estado de São Paulo, a estimativa é de 522,4 mil pessoas nessa faixa etária.

O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, associada a doenças como pneumonia, meningite, sinusite, otite média e outras infecções graves. A ampliação da proteção é importante especialmente entre crianças e pessoas idosas, grupos mais vulneráveis às formas graves da doença pneumocócica.