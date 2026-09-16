A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça a nova orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação de pessoas com 85 anos ou mais contra a doença pneumocócica, que pode causar pneumonia, meningite, sinusite, otite média e outras infecções graves.
Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento que comprove a idade. Não é preciso prescrição médica. Antes da aplicação, a equipe de saúde verifica o histórico de vacinação, já que a indicação da pneumo 20 depende das doses de vacinas pneumocócicas recebidas anteriormente. A recomendação do PNI é vacinar pelo menos 90% da população com 85 anos ou mais. No Estado de São Paulo, a estimativa é de 522,4 mil pessoas nessa faixa etária.
O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, associada a doenças como pneumonia, meningite, sinusite, otite média e outras infecções graves. A ampliação da proteção é importante especialmente entre crianças e pessoas idosas, grupos mais vulneráveis às formas graves da doença pneumocócica.
Esquema vacinal para quem tem 85 anos ou mais:
• Sem vacinação pneumocócica prévia: 1 dose única da Pneumo 20.
• Com apenas 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15: 1 dose da Pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de 2 meses.
• Com apenas 1 dose de Pneumo 23: 1 dose da Pneumo 20, com intervalo mínimo de 1 ano.
• Com 2 doses de Pneumo 23: não há indicação de Pneumo 20 na estratégia.
• Com 1 dose de Pneumo 13 ou Pneumo 15 + 1 dose de Pneumo 23: não há indicação de Pneumo 20 na estratégia.
O imunizante será oferecido nas salas de vacinação do SUS, onde a pessoa idosa também poderá conferir se as demais vacinas recomendadas para a faixa etária estão em dia. A ampliação considera o aumento do risco de complicações da doença pneumocócica com o avanço da idade. Entre eles, essas infecções apresentam maior risco de evoluir para quadros graves, hospitalizações e óbitos.
Outras faixas etárias
A pneumo 20 já faz parte da vacinação de rotina de crianças menores de 5 anos desde junho deste ano, em esquema combinado com a pneumo 10. Atualmente, a primeira dose da pneumo 20 é aplicada aos 2 meses de vida, seguida pela pneumo 10 aos 4 meses e por uma dose de reforço da pneumo 20 aos 12 meses. Crianças com a vacinação em atraso podem atualizar o esquema até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme as doses já recebidas.
Além das crianças menores de 5 anos, a pneumo 20 também é indicada para:
• Povos indígenas a partir de 5 anos que não tenham histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada;
• Pessoa idosa a partir de 60 anos acamados ou que vivem em instituições;
• Pessoas com condições clínicas especiais atendidas de acordo com os critérios dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais.
Para pessoas de 60 a 84 anos acamadas ou institucionalizadas e com condições clínicas especiais, a pneumo 20 permanece disponível na estratégia especial já estabelecida pelo PNI.