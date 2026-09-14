A Câmara Municipal de Bauru recebeu formalmente uma denúncia político-administrativa com pedido de abertura de Comissão Processante (CP) para apurar conduta da vereadora Estela Almagro (PT). O pedido baseia-se em um episódio de suposta coação e ameaça contra o criador de conteúdo digital Cauê Miguel Hader Montalvão.
De acordo com o pedido, o denunciante veiculou em suas redes sociais trechos da investigação que citavam ligações telefônicas entre um empresário investigado no escândalo do lixo e a vereadora. O autor da página afirma que o conteúdo era de "inequívoco interesse público" e apenas dava publicidade a um documento oficial já existente.
Cauê relata que foi abordado de forma intimidadora por José de Souza Diniz Júnior (conhecido como Júnior Diniz), identificado como assessor parlamentar lotado no gabinete de Estela. Acompanhado de um segundo homem não identificado, o assessor teria pressionado Cauê para revelar quem havia pagado pela divulgação da notícia. Conforme registrado em Boletim de Ocorrência Polícia Civil anexado à denúncia, o assessor teria proferido avisos para o jovem "tomar cuidado", afirmando ser mais influente na cidade, entre outras virtuais ameaças.
A peça jurídica, assinada pelo advogado Thyago Cezar, sustenta que a utilização de servidores públicos de gabinete para constranger e perseguir cidadãos configura desvio de função e flagrante incompatibilidade com o decoro parlamentar. O pedido fundamenta-se no Decreto-Lei nº 201/1967 (artigo 7º, inciso III), na Lei Orgânica do Município de Bauru (artigo 12, inciso II) e no Regimento Interno da Câmara (artigo 65, inciso II), que preveem a perda do mandato em casos de conduta incompatível com a dignidade do cargo.
Tentamos contato com a vereadora Estela e aguardamos retorno para possível manifestação.