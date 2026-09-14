A Câmara Municipal de Bauru recebeu formalmente uma denúncia político-administrativa com pedido de abertura de Comissão Processante (CP) para apurar conduta da vereadora Estela Almagro (PT). O pedido baseia-se em um episódio de suposta coação e ameaça contra o criador de conteúdo digital Cauê Miguel Hader Montalvão.

De acordo com o pedido, o denunciante veiculou em suas redes sociais trechos da investigação que citavam ligações telefônicas entre um empresário investigado no escândalo do lixo e a vereadora. O autor da página afirma que o conteúdo era de "inequívoco interesse público" e apenas dava publicidade a um documento oficial já existente.

Cauê relata que foi abordado de forma intimidadora por José de Souza Diniz Júnior (conhecido como Júnior Diniz), identificado como assessor parlamentar lotado no gabinete de Estela. Acompanhado de um segundo homem não identificado, o assessor teria pressionado Cauê para revelar quem havia pagado pela divulgação da notícia. Conforme registrado em Boletim de Ocorrência Polícia Civil anexado à denúncia, o assessor teria proferido avisos para o jovem "tomar cuidado", afirmando ser mais influente na cidade, entre outras virtuais ameaças.