Um homem foi esfaqueado até a morte em plena via pública de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru), cujo crime foi cometido com extrema crueldade por dois indivíduos na madrugada desta quarta-feira (16), no cruzamento das ruas Domingos Matano e Santa Rita de Cássia, na região do bairro Cidade Nova. A vítima, Jefferson Soares de Souza, 39 anos, sofreu cinco facadas no peito e uma nas costas. Ele chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida ao pronto-socorro da Santa Casa de Pederneiras.

Segundo consta do boletim de ocorrência, policiais militares ouviram testemunhas e localizaram os dois suspeitos, presos em flagrante. Um deles tentou fugir a pé, mas foi contido, enquanto o outro não apresentou risco e inclusive confessou o crime. Ele contou que os três homens estavam fazendo uso de drogas quando, por motivos ainda a serem esclarecidos pelo inquérito, Jefferson estaria com a faca, sendo este indiciado, e tentou esfaquear um deles. Neste momento, ainda segundo o autor, um deles conseguiu tomar a faca e aplicou dois golpes. Em seguida, o outro pegou a faca também e esfaqueou a vítima mais vezes. Depois, jogaram a faca no bueiro próximo, largaram a vítima no chão e foram para suas casas.

Ainda de acordo com o histórico policial, a dupla foi encaminhada ao Plantão Policial de Bauru, que faz atendimento 24 horas, enquanto Pederneiras não conta com este serviço, e permaneceu presa para responder por homicídio.