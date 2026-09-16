Nesta terça-feira (15), o 4.º Batalhão de Caçadores intensificou o policiamento em Bauru e nos municípios da região em razão da movimentação decorrente da saidinha de presos do sistema penitenciário. Além de capturar um procurado pela Polícia Federal (PF), a Polícia Militar (PM) apreendeu cigarros contrabandeados que eram comercializados na região do Terminal Rodoviário.

Durante as ações de policiamento, as equipes do 4.º Batalhão localizaram o homem com mandado de prisão em aberto na área noroeste de Bauru. Após consulta, a ordem judicial foi confirmada e ele foi encaminhado à PF, permanecendo à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, durante patrulhamento nas imediações do Terminal Rodoviário, policiais militares visualizaram uma perua kombi estacionada e constataram que duas pessoas comercializavam cigarros contrabandeados e outras mercadorias de forma irregular.