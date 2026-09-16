16 de setembro de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

PM apreende cigarros contrabandeados e procurado pela PF em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
Os 75 maços de cigarros apreendidos estavam em uma perua kombi estacionada perto do Terminal Rodoviário de Bauru
Os 75 maços de cigarros apreendidos estavam em uma perua kombi estacionada perto do Terminal Rodoviário de Bauru

Nesta terça-feira (15), o 4.º Batalhão de Caçadores intensificou o policiamento em Bauru e nos municípios da região em razão da movimentação decorrente da saidinha de presos do sistema penitenciário. Além de capturar um procurado pela Polícia Federal (PF), a Polícia Militar (PM) apreendeu cigarros contrabandeados que eram comercializados na região do Terminal Rodoviário.

Durante as ações de policiamento, as equipes do 4.º Batalhão localizaram o homem com mandado de prisão em aberto na área noroeste de Bauru. Após consulta, a ordem judicial foi confirmada e ele foi encaminhado à PF, permanecendo à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, durante patrulhamento nas imediações do Terminal Rodoviário, policiais militares visualizaram uma perua kombi estacionada e constataram que duas pessoas comercializavam cigarros contrabandeados e outras mercadorias de forma irregular.

Os policiais realizaram a abordagem e, com o apoio de agentes da Prefeitura de Bauru, efetuaram a fiscalização do comércio ambulante. Durante a ação, foram apreendidos 75 maços de cigarros contrabandeados, camisetas, calçados e outros produtos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da PF, onde as mercadorias permaneceram apreendidas. Os dois homem foram ouvidos e liberados. "As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar com a prevenção e o combate à criminalidade, garantindo maior segurança à população de Bauru e região", ressalta a corporação em nota.

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