Agudos - Nesta semana, a Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) deu um dos passos mais importantes para a implantação efetiva da Guarda Civil Municipal (GCM) na cidade. O prefeito Rafael Lima encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei complementar que estabelece a organização, a estrutura administrativa, competências, quadro funcional, carreira, provimento, capacitação, controle e o regime jurídico da instituição.

"A iniciativa representa um marco histórico para a segurança e para a administração pública de Agudos. Após a criação da Guarda Civil Municipal por meio de lei, em maio deste ano, o novo projeto estabelece as bases para que a instituição passe a funcionar de maneira organizada, permanente e juridicamente estruturada", cita a administração, em nota.

O projeto prevê a criação de cargos efetivos, organizados em carreira única. O ingresso será realizado exclusivamente por concurso público, com curso de formação obrigatório e estágio probatório de 36 meses. A proposta também estabelece critérios para a carreira, regras de provimento e capacitação dos servidores, além de mecanismos de controle e organização da instituição, garantindo maior segurança jurídica e administrativa para a implantação da GCM.