A Prefeitura de Bauru é alvo, na manhã desta quarta-feira (9), de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que está em prédios da Administração Municipal. Há viaturas no Centro Administrativo, especificamente na Secretaria de Meio Ambiente, na Vila Falcão, e também na sede da Secretaria de Negócios Jurídicos, na rua Araújo Leite, onde documentos estão sendo recolhidos na sala do secretário desta pasta. Há viaturas também na sede do governo, na Praça das Cerejeiras. A Polícia Militar participa da operação. Estão prestando depoimento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) Vitor João de Freitas Costa, secretário de Negócios Jurídicos, Cilene Bordezan, secretária de Meio Ambiente, Sara Moura de Jesus, secretária-adjunta de Meio Ambiente e Roldão Neto, Coordenador de Políticas Públicas para o Meio Ambiente.

A Prefeitura de Bauru informou que respeita a atuação institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo e o trabalho desenvolvido no âmbito das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

"A Administração Municipal irá colaborar integralmente com as autoridades competentes e permanece à disposição para fornecer documentos, informações e todos os esclarecimentos que forem solicitados no decorrer das investigações. Até o momento, a Prefeitura não foi oficialmente informada sobre o inteiro teor do objeto da investigação, tampouco teve acesso aos elementos que fundamentaram as diligências realizadas nesta quarta-feira (9). Diante disso, a Administração Municipal considera necessário aguardar o conhecimento formal dos fatos e dos documentos relacionados à investigação antes de se manifestar sobre questões específicas. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o interesse público e prestará todo o apoio necessário para o completo esclarecimento dos fatos", diz o texto enviado pela Secretaria de Comunicação.