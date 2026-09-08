08 de setembro de 2026
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CASO EM INVESTIGAÇÃO

Bauru: médico atenta contra a própria vida na frente da namorada

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Curumim Manzatto
Ocorrência mobilizou equipes de segurança na manhã desta terça-feira (8), em Bauru
Ocorrência mobilizou equipes de segurança na manhã desta terça-feira (8), em Bauru

Na manhã desta terça-feira (8), um homem teria atentado contra a própria vida na quadra 3 da rua Eng. Alpheu José Ribas Sampaio, em Bauru. Segundo informações preliminares, ele estava na companhia da então namorada, que é estudante de medicina. O homem seria médico e professor de medicina. De acordo com relatos, ele teria invadido o prédio onde a mulher estava e seguido até o sexto andar. Vizinhos disseram que o casal mantinha um relacionamento marcado por frequentes brigas.

Ainda segundo as informações preliminares, o homem teria efetuado dois disparos contra si mesmo. Um deles teria passado de raspão pela cabeça e o outro atingido a região do abdômen. A mulher não ficou ferida. 

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Bauru, onde deverá passar por cirurgia. O JCNET acompanha o caso. As informações preliminares foram obtidas junto à Polícia Militar (PM). A ocorrência, atendida por equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da PM, segue em andamento e é investigada pela Polícia Civil. A assessoria de imprensa da Famesp informou, em nota, que a família do paciente não autoriza a divulgação de informações sobre seu estado de saúde.

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