Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (7) após o Chevrolet Onix que dirigia colidir na traseira de uma carreta na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Cabrália Paulista, 46 quilômetros ao sul de Bauru.

O acidente ocorreu no km 270 da rodovia, no sentido Ipaussu-Bauru, no início da manhã. De acordo com as informações iniciais, após a colisão, o motorista da carreta deixou o local. O condutor do Onix não resistiu aos ferimentos e morreu. A pista no sentido Bauru precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos das equipes responsáveis.

Segundo relato coletado pelo operador, em conjunto com usuários que trafegavam pelo local no momento do ocorrido, os envolvidos viajavam pela SP-225, sentido Bauru, quando, por motivos a serem investigados, o condutor do Onix perdeu o controle da direção, vindo a colidir na traseira da carreta carregada de madeira. Após o impacto, o Onis deslocou-se até o canteiro central, percorrendo aproximadamente 80 metros. Na sequência, iniciou o capotamento no km 270+517, momento em que o corpo foi ejetado para fora do veículo, vindo a imobilizar-se a 21 metros do ponto de início do capotamento, no km 270+496.