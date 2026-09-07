Promissão - Um menino de 4 anos morreu, na tarde deste domingo (6), após ser encontrado inconsciente no interior do carro da família, no Distrito de Santa Maria do Gurupá, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins. O corpo dele foi sepultado no fim da tarde desta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal.

Segundo informações da página NovaTv, Pedro Henrique da Silva de Sena foi retirado do automóvel por familiares e levado ao Hospital Geral de Promissão. Apesar da tentativa de socorro, ele chegou à unidade sem sinais vitais.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no veículo. As circunstâncias do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.