O médico que invadiu o apartamento da ex-namorada no final da manhã desta terça-feira (8), em Bauru, e acabou efetuando dois disparos contra si mesmo, que atingiram de raspão sua cabeça e região do abdômen, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com o uso de adaptador e invasão de domicílio, e segue internado sob escolta policial, em estado grave. A mulher não ficou ferida.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o caso foi registrado por volta das 11h15, na rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, região da Vila Nova Cidade Universitária. Equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM) composta pelos cabos Osmar e Magri estava em patrulhamento pela região central quando foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, com invasão de apartamento.

Na sequência, o Copom recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo no local. Diversas equipes policiais foram até o endereço e, no quarto, encontraram o médico, de 33 anos, baleado na região abdominal. A moradora, de 24 anos, relatou que, enquanto ela estava dormindo, seu ex havia invadido seu condomínio e, na sequência, o seu apartamento, para tentar reatar o relacionamento.