O médico que invadiu o apartamento da ex-namorada no final da manhã desta terça-feira (8), em Bauru, e acabou efetuando dois disparos contra si mesmo, que atingiram de raspão sua cabeça e região do abdômen, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com o uso de adaptador e invasão de domicílio, e segue internado sob escolta policial, em estado grave. A mulher não ficou ferida.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o caso foi registrado por volta das 11h15, na rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, região da Vila Nova Cidade Universitária. Equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM) composta pelos cabos Osmar e Magri estava em patrulhamento pela região central quando foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, com invasão de apartamento.
Na sequência, o Copom recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo no local. Diversas equipes policiais foram até o endereço e, no quarto, encontraram o médico, de 33 anos, baleado na região abdominal. A moradora, de 24 anos, relatou que, enquanto ela estava dormindo, seu ex havia invadido seu condomínio e, na sequência, o seu apartamento, para tentar reatar o relacionamento.
Durante a conversa, segundo a versão da jovem, que é estudante de medicina, o médico teria trancado a porta, sacado a arma, apontado na direção da cabeça dele e atirado, acertando de raspão. Logo depois, teria colocado a arma em sua própria barriga e efetuado um disparo, que transfixou. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC).
Posteriormente, foi transferido para o Hospital de Base (HB), onde segue internado, em estado grave, sob escolta da PM. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), que administra o hospital, informou, por meio de nota, que a família do paciente não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde dele.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o médico foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com o uso de adaptador e invasão de domicílio. Além da arma, uma pistola glock 9mm, um carregador e 10 munições foram apreendidas. O caso segue sob investigação para que a dinâmica da ocorrência possa ser completamente esclarecida.