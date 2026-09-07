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EM LINS

Motociclista de 46 anos morre em colisão frontal com SUV

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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NovaTv/Reprodução
A moto ficou completamente destruída após a colisão, assim como a frente do SUV; o motociclista foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos e deu entrada na Santa Casa da cidade em óbito
A moto ficou completamente destruída após a colisão, assim como a frente do SUV; o motociclista foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos e deu entrada na Santa Casa da cidade em óbito

Lins - Um motociclista de 46 anos morreu no início da noite desta segunda-feira (7) após colidir frontalmente com um SUV na rua Minas Gerais, na Vila Militar, em Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Após passar por uma lombada, o condutor da moto acabou perdendo o controle da direção e batendo de frente com um Nissan Kicks.

A moto ficou completamente destruída após a colisão, assim como a frente do SUV. O motociclista foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos e deu entrada na Santa Casa da cidade em óbito.

Já a condutora do Kicks, que chegou a ter o airbag acionado na batida, não se feriu. A Polícia Militar (PM) preservou o local para a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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