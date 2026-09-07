Lins - Um motociclista de 46 anos morreu no início da noite desta segunda-feira (7) após colidir frontalmente com um SUV na rua Minas Gerais, na Vila Militar, em Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Após passar por uma lombada, o condutor da moto acabou perdendo o controle da direção e batendo de frente com um Nissan Kicks.

A moto ficou completamente destruída após a colisão, assim como a frente do SUV. O motociclista foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos e deu entrada na Santa Casa da cidade em óbito.