A Câmara Municipal de Bauru aprovou, em primeira discussão, nesta terça-feira (8), projeto que prevê a divulgação, nas unidades municipais de saúde, de informações sobre o direito dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de recorrer à Justiça em casos de negativa, demora excessiva ou impossibilidade de acesso a consultas, exames, cirurgias, procedimentos, internações e medicamentos. A proposta, de autoria do vereador Marcelo Afonso (PSD), recebeu os votos contrários de Estela Almagro (PT) e José Roberto Segalla (União Brasil).

A iniciativa concentrou boa parte dos debates da 32ª Sessão Ordinária do ano. Ao apresentá-la, Marcelo Afonso afirmou que o objetivo é fazer com que usuários do SUS conheçam a possibilidade de recorrer à Justiça para garantir o atendimento quando serviços sob responsabilidade do Estado não forem prestados. Na prática, a informação seria disponibilizada por meio de cartazes nas unidades municipais. A iniciativa recebeu apoio da maioria dos vereadores, mas também levantou questionamentos sobre o alcance das informações oferecidas à população.

Eduardo Borgo (Novo) defendeu que o texto também deixe claro que o Município pode ser acionado judicialmente, considerando a responsabilidade dos diferentes entes na garantia do direito à saúde. Apesar da ressalva, votou favoravelmente e anunciou que pretende propor uma complementação à futura norma.