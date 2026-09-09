Em mais uma importante ação, o programa “Mulheres: É Tempo de Colheita!” chega na quarta-feira (9), à cidade de Bauru. A iniciativa é da Comissão Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), em parceria com o Sebrae Delas, Sindicatos Rurais, prefeituras e entidades locais, e encerra o ciclo de capacitação e fomento a novas lideranças femininas no agro paulista.

O evento, com duração média de três horas, terá início às 10h, no Recinto Mello de Moraes, avenida Comendador José da Silva Martha, 36-14, Jardim Shangri-lá e contará com as presenças do presidente do Sindicato Rural de Bauru, José Mauricio Lima Verde Guimarães, da prefeita da cidade, Suellen Silva Rosim, e do gerente do Sebrae-SP – ER de Bauru, Wilson Nishimura.

A chegada do terceiro e último módulo ao município marca mais um passo significativo no compromisso da Faesp em apoiar as mulheres do campo. No primeiro módulo, as ações foram voltadas ao tema “Mulheres, descubram-se no campo”, e no segundo módulo “Mulheres, é tempo de semear”. “Nós estamos encorajando as empreendedoras a seguirem em frente e oferecendo ferramentas, por meio do conhecimento, para usarem em benefício do aprimoramento de seus negócios”, afirma Juliana Farah, presidente da Comissão Semeadoras do Agro.

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