O trabalhador de 31 anos que morreu durante a execução de um serviço no final da tarde desta segunda-feira (31), em Bauru, foi eletrocutado a partir do corte que realizou em um fio energizado, consta do boletim de ocorrência (BO). Alguns familiares de Lucas Schuh trabalhavam com ele no momento da fatalidade, na rua Luís Fernando Rocha Coelho, no Jardim Contorno.

Ainda segundo o BO, foi apurado pela Polícia Científica que Lucas trabalhava juntamente com seus familiares na desmontagem e retirada de um elevador existente nas dependências de uma antiga concessionária. Durante a execução do serviço, ao realizar o corte de um fio a vítima sofreu uma descarga elétrica. Em seguida, após o desligamento da energia, perdeu o equilíbrio e caiu da escada, permanecendo no solo.

De imediato, foram acionados o Samu e o Corpo de Bombeiros, que compareceram ao local e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, porém sem êxito, sendo o óbito constatado.