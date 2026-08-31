A partir desta terça-feira (1), 25 novos delegados de polícia recém-formados passarão a integrar o quadro do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru. A Delegacia Seccional de Bauru é a que receberá o maior número de profissionais, com oito (32% do total), seguida das Delegacias Seccionais de Jaú e Lins, com cinco cada; Tupã, com quatro; Marília, com dois; e Ourinhos, com um.

A cidade de Bauru, sozinha, ficará com cinco novos delegados de polícia, o que representa 20% do total da Delegacia Seccional. Os profissionais irão atuar nos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Distritos Policiais (DPs) e também na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que tem plantão 24 horas.

Os demais delegados serão lotados em Barra Bonita (2); Bastos (2); Lençóis Paulista (2); Promissão (2); Avaí (1); Bariri (1); Gália (1); Guaiçara (1); Guaimbê (1); Herculândia (1); Igaraçu do Tietê (1); Jaú (1); Pompeia (1); Quatá (1); Sabino (1); e Santa Cruz do Rio Pardo (1).