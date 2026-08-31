A 1ª edição das Caminhadas Unimeds Paulistas aconteceu no dia 30 de agosto, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Organizado pela Unimed Fesp com apoio da Unimed Centro-Oeste Paulista e realização da Unimed Bauru, o evento reuniu cerca de 2 mil participantes em uma manhã dedicada à atividade física, ao bem-estar e à promoção da saúde.
Aberto a toda a população, o encontro teve como proposta incentivar hábitos saudáveis e promover a integração comunitária. A ação aconteceu simultaneamente em outras 30 cidades do Estado de São Paulo e contou com aulas de aquecimento, exercícios monitorados, animação com locutor, sorteios de brindes e ativações de patrocinadores.
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