31 de agosto de 2026
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BEM-ESTAR

Bauru reuniu 2 mil pessoas na 1ª edição das Caminhadas Unimeds

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas Di Flora
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Lucas Di Flora

A 1ª edição das Caminhadas Unimeds Paulistas aconteceu no dia 30 de agosto, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Organizado pela Unimed Fesp com apoio da Unimed Centro-Oeste Paulista e realização da Unimed Bauru, o evento reuniu cerca de 2 mil participantes em uma manhã dedicada à atividade física, ao bem-estar e à promoção da saúde.

Aberto a toda a população, o encontro teve como proposta incentivar hábitos saudáveis e promover a integração comunitária. A ação aconteceu simultaneamente em outras 30 cidades do Estado de São Paulo e contou com aulas de aquecimento, exercícios monitorados, animação com locutor, sorteios de brindes e ativações de patrocinadores.

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO:

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