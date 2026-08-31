Defender quem empreende em São Paulo é também uma contribuição relevante ao fomento da economia paulista e brasileira, considerando o peso do Estado no PIB nacional. Em um ambiente marcado por elevada carga tributária, complexidade regulatória e constantes mudanças nas regras, segurança jurídica é crucial para que as empresas possam planejar, investir, produzir, contratar e competir.

É nesse campo que o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) exerce uma de suas funções mais importantes. Por meio de sua atuação jurídica, a entidade transforma a defesa dos direitos legítimos da indústria em resultados concretos para suas mais de oito mil empresas associadas e todas as que vierem a se filiar.

Um dos exemplos recentes é a decisão definitiva que assegura a restituição ou compensação de contribuições previdenciárias pagas sobre o terço de férias e os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente de trabalho. A ação foi proposta pelo Ciesp em 2011 e permite recuperar valores referentes ao período de maio de 2011 a setembro de 2020. São cifras expressivas.