Duas mulheres e um homem foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a Operação Integrada, realizada nesta quinta-feira (27), em Bariri (a 63 quilômetros de Bauru). Conforme divulgado pelo JC/JCNET nesta manhã, a Operação Intercâmbio envolveu o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além das polícias Civil e Militar. O trabalho também contou com o apoio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Canil do Baep e do helicóptero Águia da PM.

De acordo com o 13º Baep, em uma residência no bairro Vila Maria Luzia II, durante a entrada das equipes no imóvel, uma das mulheres correu até o banheiro e dispensou entorpecentes no vaso sanitário. Parte do material permaneceu no local, sendo possível apreender cinco pedras de crack. Também foram localizados dois aparelhos celulares e R$ 766,50 em dinheiro e moedas. As duas mulheres tiveram as prisões em flagrante ratificadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambas permaneceram presas e à disposição da Justiça.

Em buscas realizadas em outra residência, no Jardim Iguatemi, foram localizados entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares, máquinas de cartão e materiais utilizados para o fracionamento, acondicionamento e comercialização de drogas. O homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso e à disposição da Justiça.