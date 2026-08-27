As invasões de casas e furtos em série continuam em Bauru. Desta vez, um ladrão conseguiu dar um jeito de escalar e entrar em uma casa situada na rua Paulo Torralba, no Jardim Estoril, e levou todos os objetos que conseguiu remover de dentro da residência enquanto as vítimas dormiam, possivelmente com auxílio de um comparsa. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (25).

Conforme o JCNET apurou, um dos moradores ouviu um barulho durante a noite, foi checar o que estava acontecendo e não havia nada de estranho. Horas mais tarde, quando levantou para se arrumar e depois trabalhar, percebeu que haviam furtado um televisor de tela curvada de 65 polegadas da marca Samsung, a sua bicicleta Trek de cor champagne, de alto valor financeiro, usada inclusive para triatlo, e uma bolsa feminina contendo cartões bancários.

O caso será investigado pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso e os objetos não foram recuperados. Quem encontrar a TV ou a bicicleta deve telefonar, ainda que anonimamente, para o telefone 190 da Polícia Militar ou para o Disque-Denúncia (181 e 197) da Polícia Civil.