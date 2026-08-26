Mais uma moto com financiamento e várias prestações ainda para quitar foi furtada em Bauru. Desta vez, o crime aconteceu em pleno dia, na quadra 11 da rua Marcondes Salgado, em frente ao centro de compras onde o proprietário dela trabalha. Segundo Victor Hugo, de 22 anos, ele estacionou sua Honda CG 160 preta por volta das 9h30 e, ao deixar o serviço no shopping, às 17h20, ela não estava mais lá. A placa é UFC2B90.
Ainda de acordo com o jovem, que procurou a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência, o crime aconteceu há mais de uma semana, no dia 18, e ele faz um apelo para que os internautas ajudem na localização, porque depende dela para trabalhar e ainda tem pela frente 26 prestações de R$ 839,99 para quitar.
Quem encontrar a moto pelas ruas da cidade deve telefonar, ainda que anonimamente, para o telefone 190 da Polícia Militar ou para o Disque-Denúncia (181 e 197) da Polícia Civil.