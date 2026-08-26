Iacanga - Na noite desta quarta-feira (26), um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel localizado na avenida São João, em frente à Praça da Matriz, na região central de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). Quando as chamas foram controladas, um corpo foi encontrado carbonizado no local. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo seguirá para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, no prédio, havia uma residência e um comércio de reforma de sofás. As chamas se alastraram rapidamente e, apesar da atuação de caminhões-pipa da cidade, o imóvel foi totalmente consumido pelo fogo, que não chegou a atingir prédios vizinhos.

Durante o rescaldo, um corpo foi encontrado carbonizado. A ocorrência está em andamento e ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima. Além da perícia, a Polícia Militar (PM) foi acionada e equipe da Polícia Civil foi até o local para iniciar as investigações visando esclarecer as circunstâncias do incêndio.