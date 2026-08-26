Um homem de 29 anos, apontado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru como um dos autores de uma tentativa de assassinato ocorrida em fevereiro deste ano, foi preso no início da manhã desta quarta-feira (26), em Bauru. A vítima, conforme o JCNET noticiou à época, foi hospitalizada com sete tiros. Este trabalho que resultou na prisão contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). Foragido, o indiciado foi localizado dormindo em um residencial na quadra 14 da rua São Sebastião. Segundo a investigação coordenada pelo delegado Cledson Nascimento, ele mantinha uma pistola escondida sob o travesseiro, no entanto, não ofereceu resistência durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva. O preso também já era investigado por outro caso de homicídio consumado e desaparecimento ocorrido em dezembro de 2025 (leia mais abaixo).

Segundo o delegado, no imóvel, além da arma, os agentes encontraram uma mochila preta com drogas. Foram apreendidos dois tijolos de maconha, 46 porções fracionadas e outras porções menores do mesmo entorpecente, além de buchas de maconha e uma porção acompanhada de seis pedras fracionadas de crack.

O homem é investigado por participação em uma tentativa de homicídio registrada em 1º de fevereiro, por volta das 20h30, em um conjunto de barracos na rua Projetada 3, no bairro Santa Fé. Na ocasião, a vítima foi atingida por sete disparos de arma de fogo enquanto estava na residência do sogro. A vítima sofreu três perfurações na região abdominal, uma na região glútea e outras três no membro inferior esquerdo. No Hospital de Base, em depoimento à polícia, o baleado apontou o suspeito como um dos atiradores, afirmando ter 100% de certeza sobre a identificação. Segundo o relato, os dois tinham desavenças familiares.