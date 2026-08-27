A cidade de Bariri (a 63 quilômetros de Bauru) recebe duas operações simultâneas na manhã desta quinta-feira (27). Uma delas é uma megaoperação contra o tráfico de drogas e a outra cumpriu mandados de busca e apreensão contra o empresário e presidente da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Prearo (PSD). A Operação Intercâmbio envolveu o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além das polícias Civil e Militar. O trabalho também contou com o apoio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Canil do Baep e do Helicóptero Águia da PM. A ação, que também ocorreu simultaneamente em Ribeirão Preto (218 quilômetro de Bauru), teve como alvo um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Em Bariri, 12 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Segundo o Gaeco, todos estavam com drogas no momento da prisão. Ainda de acordo com o órgão, o líder do grupo deixou Bariri e se mudou para Ribeirão Preto, onde teria passado a aliciar menores para realizar o tráfico de drogas em Bariri. Segundo as investigações, os adolescentes eram levados para a cidade sem o conhecimento dos pais, que posteriormente registravam o desaparecimento. Eles permaneciam em uma casa alugada, sem estrutura adequada e com apenas colchões no chão.

O grupo realizava uma espécie de revezamento entre os adolescentes. Conforme o Gaeco, cada turno chegava a comercializar quase mil pinos de cocaína e coincidia com a troca de turno da Polícia Militar, como forma de tentar evitar abordagens. O líder do grupo foi preso em Ribeirão Preto. A Operação Intercâmbio ainda está em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades. O JCNET acompanha o caso.