A cidade de Bariri (a 63 quilômetros de Bauru) recebe duas operações simultâneas na manhã desta quinta-feira (27). Uma delas é uma megaoperação contra o tráfico de drogas e a outra cumpriu mandados de busca e apreensão contra o empresário e presidente da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Prearo (PSD). A Operação Intercâmbio envolveu o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além das polícias Civil e Militar. O trabalho também contou com o apoio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), do Canil do Baep e do Helicóptero Águia da PM. A ação, que também ocorreu simultaneamente em Ribeirão Preto (218 quilômetro de Bauru), teve como alvo um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.
Em Bariri, 12 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Segundo o Gaeco, todos estavam com drogas no momento da prisão. Ainda de acordo com o órgão, o líder do grupo deixou Bariri e se mudou para Ribeirão Preto, onde teria passado a aliciar menores para realizar o tráfico de drogas em Bariri. Segundo as investigações, os adolescentes eram levados para a cidade sem o conhecimento dos pais, que posteriormente registravam o desaparecimento. Eles permaneciam em uma casa alugada, sem estrutura adequada e com apenas colchões no chão.
O grupo realizava uma espécie de revezamento entre os adolescentes. Conforme o Gaeco, cada turno chegava a comercializar quase mil pinos de cocaína e coincidia com a troca de turno da Polícia Militar, como forma de tentar evitar abordagens. O líder do grupo foi preso em Ribeirão Preto. A Operação Intercâmbio ainda está em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades. O JCNET acompanha o caso.
VEREADOR RICARDO PREARO
Agentes do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do empresário Ricardo Prearo, localizada no Jardim Beltrame, além de empresas ligadas a ele. Ricardo Prearo é vereador e presidente da Câmara Municipal de Bariri. Até o momento, a Polícia Federal não informou o motivo da operação.
Em nota enviada ao Jornal Candeia, o empresário confirmou que sua residência foi alvo da ação. “Esclareço que fui alvo de diligência das autoridades competentes, na qual figuro como mencionado. Ressalto, contudo, que todas as informações solicitadas foram devidamente prestadas e esclarecidas às autoridades”, afirmou. A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal, mas não obteve resposta até o momento. O JCNET também telefonou diversas vezes para o parlamentar, mas o celular estava desligado. O espaço permanece aberto para manifestação.