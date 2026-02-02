Bauru registrou mais um episódio de violência no final da noite deste domingo (1), quando um homem de 25 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista com sete perfurações por arma de fogo pelo corpo. Três desses ferimentos foram na região do abdômen. Ele também foi baleado três vezes na perna esquerda e no glúteo.
Segundo o registro policial, a assistência social da UPA acionou a Polícia Militar e informou que o rapaz foi socorrido por familiares. O local do crime e suas circunstâncias não foram registrados, por isso a reportagem não conseguiu publicar. O caso será investigado pela Polícia Civil.
A vítima foi transferida inconsciente, em estado grave, para cirurgia no Hospital de Base. O JCNET solicitou o estado de saúde na manhã desta segunda-feira (2) e aguarda resposta.
