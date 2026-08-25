25 de agosto de 2026
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DERRAMOU CARGA

Carreta tomba na Bauru-Arealva após motorista fugir da pesagem

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O condutor descumpriu a ordem de parada obrigatória na rodovia
O condutor descumpriu a ordem de parada obrigatória na rodovia

Uma carreta carregada com adubo tombou, nesta terça-feira (25), após o motorista tentar fugir da ordem de parada para a pesagem de carga na balança do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), situada no quilômetro 370 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, em Bauru.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Bauru, a carreta Volvo derramou a carga sobre a via. O caminhoneiro não se feriu, e uma faixa da pista, no sentido Bauru-Arealva, foi interditada. A PM está no local, junto com o DER, para registrar a ocorrência e aplicar as infrações cabíveis. Os motoristas devem se atentar ao passarem pelo trecho. A recomendação é dirigir por lá em baixa velocidade e não frear para olhar o caminhão, evitando novos acidentes.

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