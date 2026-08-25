Desfecho feliz. A moto Honda CG 160 Titan vermelha, pertencente a um trabalhador de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), com um total de 47 parcelas ainda para quitar do financiamento, furtada em sua cidade, foi recuperada por ele após a repercussão no JCNET. O trabalhador obteve o veículo de volta nesta terça-feira (25), após internautas verem a notícia sobre o seu veículo e indicarem a sua localização. Ela foi abandonada com algumas peças trocadas e outras faltando em uma área de mata na região da Estrada dos Pinheiros, em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru).

O dono da moto, Phelippe Afonso, de 25 anos, havia pedido ajuda à reportagem e aos internautas. O valor mensal que ele desembolsa com as prestações do veículo é de R$ 550. Phelippe informou que retirou o veículo no Plantão Policial de Agudos e que o ladrão trocou os aros e o escapamento, além de subtrair o retrovisor e as setas. “O importante é que ela está aqui e o prejuízo será menor”, cita ele.

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