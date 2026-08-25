Mais uma pessoa de Bauru caiu no golpe do WhatsApp em que criminosos se passam por familiares ou amigos para vender ou ser intermediários de venda especificamente de geladeiras e expositoras para adegas. Este golpista com a identidade virtual falsa clonou o número de telefone e a foto de perfil do irmão de uma mulher e conseguiu convencê-la a realizar transferências que totalizaram R$ 4.600. Essa quantia fazia parte de um seguro que a vítima recebeu e ela queria investir em seu estabelecimento comercial (veja dicas de segurança abaixo).
Segundo o boletim de ocorrência, ela manifestou interesse em uma venda real, de pessoa idônea, que anunciou uma venda no Marketplace do Facebook de geladeiras e expositores. Foi então que um golpista, por motivos ainda a serem investigados, usou o número do irmão dela, que já estava cadastrado nos contatos da vítima, e mandou mensagem para ela dizendo que conhecia o vendedor. Disse também que, se ele fosse o intermediário, ou seja, ela passando o dinheiro para ele, o mesmo conseguiria comprar para ela com um valor mais vantajoso. A mulher lesada, achando que se tratava do irmão, fez três transferências via Pix: uma de R$ 3.600 e mais duas de R$ 500. Após as transferências, percebeu que havia sido vítima de golpe, constatando que os produtos negociados não seriam entregues e que fora induzida em erro por indivíduo que se utilizou de fotografia familiar e falsa identidade para obter vantagem ilícita.
O fato aconteceu no dia 19 deste mês. A vítima procurou o JCNET após ler a notícia publicada nesta segunda (24), na qual um trabalhador de Bauru, de 46 anos, sofreu um golpe de R$ 2 mil. O estelionatário se passou por um amigo próximo, utilizando número e foto de perfil, ambos supostamente clonados.
DICAS PARA NÃO CAIR NESTE GOLPE
1 - Desconfie de pedidos de dinheiro pelo WhatsApp, mesmo que a mensagem venha de um contato conhecido e com foto familiar.
2 - Confirme a identidade da pessoa por ligação ou chamada de vídeo, utilizando outro meio de contato, antes de fazer qualquer pagamento.
3 - Não confie apenas no número salvo na agenda. Golpistas podem utilizar contas clonadas ou números diferentes com a foto e o nome da vítima.
4 - Desconfie de ofertas muito vantajosas ou inesperadas, principalmente quando envolvem produtos de alto valor e exigem pagamento antecipado.
5 - Nunca faça Pix por impulso. Antes de transferir, confira atentamente o nome do destinatário, CPF ou CNPJ e o banco que aparecem na tela.
6 - Se a pessoa disser que está com um número novo, confirme a informação diretamente com ela por um contato que você já conheça.
7 - Em caso de dúvida, interrompa a conversa. É melhor confirmar a informação e perder uma oportunidade de compra do que perder dinheiro.
8 - Evite compartilhar informações pessoais e financeiras em conversas de aplicativos de mensagens.
9 - Se perceber que caiu em um golpe, procure imediatamente o banco para tentar bloquear ou recuperar a transferência e registre um boletim de ocorrência.
10 - Avise familiares, amigos e contatos caso sua conta seja utilizada por golpistas, para evitar que outras pessoas sejam vítimas.
LEIA TAMBÉM
Trabalhador de Bauru sofre golpe de homem que se passou por amigo