25 de agosto de 2026
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PERDEU R$ 4,6 MIL

Golpe com falsa identidade no WhatsApp faz nova vítima em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Criminosos se passam por familiares ou amigos para aplicar golpe na venda de geladeiras e expositores para adegas
Criminosos se passam por familiares ou amigos para aplicar golpe na venda de geladeiras e expositores para adegas

Mais uma pessoa de Bauru caiu no golpe do WhatsApp em que criminosos se passam por familiares ou amigos para vender ou ser intermediários de venda especificamente de geladeiras e expositoras para adegas. Este golpista com a identidade virtual falsa clonou o número de telefone e a foto de perfil do irmão de uma mulher e conseguiu convencê-la a realizar transferências que totalizaram R$ 4.600. Essa quantia fazia parte de um seguro que a vítima recebeu e ela queria investir em seu estabelecimento comercial (veja dicas de segurança abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência, ela manifestou interesse em uma venda real, de pessoa idônea, que anunciou uma venda no Marketplace do Facebook de geladeiras e expositores. Foi então que um golpista, por motivos ainda a serem investigados, usou o número do irmão dela, que já estava cadastrado nos contatos da vítima, e mandou mensagem para ela dizendo que conhecia o vendedor. Disse também que, se ele fosse o intermediário, ou seja, ela passando o dinheiro para ele, o mesmo conseguiria comprar para ela com um valor mais vantajoso. A mulher lesada, achando que se tratava do irmão, fez três transferências via Pix: uma de R$ 3.600 e mais duas de R$ 500. Após as transferências, percebeu que havia sido vítima de golpe, constatando que os produtos negociados não seriam entregues e que fora induzida em erro por indivíduo que se utilizou de fotografia familiar e falsa identidade para obter vantagem ilícita.

O fato aconteceu no dia 19 deste mês. A vítima procurou o JCNET após ler a notícia publicada nesta segunda (24), na qual um trabalhador de Bauru, de 46 anos, sofreu um golpe de R$ 2 mil. O estelionatário se passou por um amigo próximo, utilizando número e foto de perfil, ambos supostamente clonados.

DICAS PARA NÃO CAIR NESTE GOLPE
1 - Desconfie de pedidos de dinheiro pelo WhatsApp, mesmo que a mensagem venha de um contato conhecido e com foto familiar.
2 - Confirme a identidade da pessoa por ligação ou chamada de vídeo, utilizando outro meio de contato, antes de fazer qualquer pagamento.
3 - Não confie apenas no número salvo na agenda. Golpistas podem utilizar contas clonadas ou números diferentes com a foto e o nome da vítima.
4 - Desconfie de ofertas muito vantajosas ou inesperadas, principalmente quando envolvem produtos de alto valor e exigem pagamento antecipado.
5 - Nunca faça Pix por impulso. Antes de transferir, confira atentamente o nome do destinatário, CPF ou CNPJ e o banco que aparecem na tela.
6 - Se a pessoa disser que está com um número novo, confirme a informação diretamente com ela por um contato que você já conheça.
7 - Em caso de dúvida, interrompa a conversa. É melhor confirmar a informação e perder uma oportunidade de compra do que perder dinheiro.
8 - Evite compartilhar informações pessoais e financeiras em conversas de aplicativos de mensagens.
9 - Se perceber que caiu em um golpe, procure imediatamente o banco para tentar bloquear ou recuperar a transferência e registre um boletim de ocorrência.
10 - Avise familiares, amigos e contatos caso sua conta seja utilizada por golpistas, para evitar que outras pessoas sejam vítimas.

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