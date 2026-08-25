Mais uma pessoa de Bauru caiu no golpe do WhatsApp em que criminosos se passam por familiares ou amigos para vender ou ser intermediários de venda especificamente de geladeiras e expositoras para adegas. Este golpista com a identidade virtual falsa clonou o número de telefone e a foto de perfil do irmão de uma mulher e conseguiu convencê-la a realizar transferências que totalizaram R$ 4.600. Essa quantia fazia parte de um seguro que a vítima recebeu e ela queria investir em seu estabelecimento comercial (veja dicas de segurança abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência, ela manifestou interesse em uma venda real, de pessoa idônea, que anunciou uma venda no Marketplace do Facebook de geladeiras e expositores. Foi então que um golpista, por motivos ainda a serem investigados, usou o número do irmão dela, que já estava cadastrado nos contatos da vítima, e mandou mensagem para ela dizendo que conhecia o vendedor. Disse também que, se ele fosse o intermediário, ou seja, ela passando o dinheiro para ele, o mesmo conseguiria comprar para ela com um valor mais vantajoso. A mulher lesada, achando que se tratava do irmão, fez três transferências via Pix: uma de R$ 3.600 e mais duas de R$ 500. Após as transferências, percebeu que havia sido vítima de golpe, constatando que os produtos negociados não seriam entregues e que fora induzida em erro por indivíduo que se utilizou de fotografia familiar e falsa identidade para obter vantagem ilícita.

O fato aconteceu no dia 19 deste mês. A vítima procurou o JCNET após ler a notícia publicada nesta segunda (24), na qual um trabalhador de Bauru, de 46 anos, sofreu um golpe de R$ 2 mil. O estelionatário se passou por um amigo próximo, utilizando número e foto de perfil, ambos supostamente clonados.