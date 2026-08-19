Todo mundo, quando tem um sonho ou até mesmo um pesadelo, já deve ter se perguntado em algum momento da vida: será que isso vai acontecer? A jovem Ana Beatriz Ferreira Godoy, de 25 anos, vivenciou isso na tarde desta terça-feira (18), no cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Antônio Alves, no Centro de Bauru. Ela subia pela sua mão preferencial, na rua Antônio Alves, quando foi atingida pelo motorista de outro carro. O fato gerou imagens impressionantes porque, após esta colisão, a motorista foi arremessada para o interior da loja de carros Sergipano Veículos. E lá dentro deste estabelecimento, o carro dela, um Ford Ka, conseguiu parar em uma vaga entre dois automóveis sem atingir nenhum deles. VEJA O VÍDEO ABAIXO!

“Há 3 meses eu sonhei com um acidente em que eu perdia completamente o controle do carro. E no sonho eu estava muito nervosa porque eu não conseguia frear. E quando o carro bate na minha lateral no cruzamento, foi o momento em que eu me vi novamente dentro daquele sonho”, destaca a jovem, que trabalha como analista de telecom e é gamer, conhecida nos meios digitais como Caryn.

Ela acrescenta que o seu carro está na oficina e que o outro motorista, que avançou na placa de pare, está em contato com ela para fazer o acerto financeiro da colisão. O Ford Ka de Ana Beatriz quebrou o eixo, para-choque e uma das lanternas traseiras. Os dois carros que aparecem dentro da loja Sergipano Veículos não foram atingidos.



RELEMBRE O CASO

Bauru: carros batem e um é jogado em vaga de estacionamento