Um acidente envolvendo dois carros ocorrido na tarde desta terça-feira (18) no cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Antônio Alves, no Centro de Bauru, gerou imagens impressionantes. Após a colisão, a motorista de um dos veículos foi arremessada no interior de um estacionamento e conseguiu parar em uma vaga entre dois automóveis sem atingir nenhum deles.

Imagens de câmeras de segurança registraram a batida e, na sequência, a manobra impressionante da condutora de um dos carros. Ela trafegava pela rua Antonio Alves quando ocorreu a colisão com um carro que seguia pela Marcondes Salgado.

Desgovernado, o automóvel conduzido pela mulher passa pelo portão do estacionamento e "estaciona" em uma vaga entre dois veículos. Em suas redes sociais, a motorista contou que está bem, assim com a outra condutora, que não mora em Bauru.