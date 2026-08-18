18 de agosto de 2026
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CENA IMPRESSIONANTE

Bauru: carros batem e um é jogado em vaga de estacionamento;VÍDEO

Por Lilian Grasiela e Márcia Duran | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Desgovernado, o automóvel conduzido pela mulher passa pelo portão do estacionamento e 'estaciona' em uma vaga entre dois veículos
Desgovernado, o automóvel conduzido pela mulher passa pelo portão do estacionamento e 'estaciona' em uma vaga entre dois veículos

Um acidente envolvendo dois carros ocorrido na tarde desta terça-feira (18) no cruzamento das ruas Marcondes Salgado e Antônio Alves, no Centro de Bauru, gerou imagens impressionantes. Após a colisão, a motorista de um dos veículos foi arremessada no interior de um estacionamento e conseguiu parar em uma vaga entre dois automóveis sem atingir nenhum deles.

Imagens de câmeras de segurança registraram a batida e, na sequência, a manobra impressionante da condutora de um dos carros. Ela trafegava pela rua Antonio Alves quando ocorreu a colisão com um carro que seguia pela Marcondes Salgado.

Desgovernado, o automóvel conduzido pela mulher passa pelo portão do estacionamento e "estaciona" em uma vaga entre dois veículos. Em suas redes sociais, a motorista contou que está bem, assim com a outra condutora, que não mora em Bauru.

A mulher explicou por meio de vídeo que, apesar do nervosismo, que ainda não teria passado, o acidente resultou apenas em danos materiais. A reportagem tentou contato ela, deixando mensagem em suas redes sociais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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