A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para até cinco trios elétricos interessados em participar do Encontro da Diversidade, evento que encerrará a programação da 19.ª Semana da Diversidade de Bauru, no dia 30 de agosto. As inscrições devem ser realizadas presencialmente, na Secretaria de Cultura, até esta quarta-feira (19), das 8h às 17h. A participação está condicionada à apresentação e conferência da documentação exigida pela organização.

Entre os requisitos obrigatórios, estão a utilização de trio elétrico com, no mínimo, 8 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à estrutura e contrato de prestação de serviços de bombeiro civil responsável pelo acompanhamento durante o evento. A documentação deverá ser apresentada no dia 20 de agosto, das 8h às 17h. Serão autorizados até cinco trios elétricos, considerando a ordem cronológica de entrega da documentação completa e regular.

No dia do evento, os trios deverão estar disponíveis para concentração na avenida Nações Unidas Norte, a partir das 13h, devidamente decorados com a temática LGBTQIA+. A previsão é de que o desfile aconteça das 14h às 17h, com possibilidade de ajustes nos horários conforme as necessidades de trânsito, segurança e operação do evento.