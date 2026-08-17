17 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
IMPRESSIONANTE

Motociclista sofre queda de 10 metros em viaduto de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ele foi socorrido em estado grave, com suspeita de hemorragia interna
Ele foi socorrido em estado grave, com suspeita de hemorragia interna

Um motociclista sofreu um acidente impressionante na madrugada desta segunda-feira (17), em Bauru, ao despencar de uma altura de aproximadamente 10 metros do Viaduto Mauá. Ele sofreu a queda e a moto ficou na via pública que faz a ligação entre a avenida Pedro de Toledo, no Centro, com a rua Campos Salles, na Vila Falcão. Não há informações, até o momento, se ele sofreu o acidente sozinho ou se teria um outro veículo envolvido.

Quem se deparou com a moto caída poucos minutos depois de a queda ter acontecido foram os policiais da 1.ª Companhia da Polícia Militar. Eles suspeitaram da possível queda, mesmo sendo algo muito incomum, e encontraram o condutor caído na parte de baixo, onde fica a linha férrea. Essa rápida chegada da viatura, que estava em patrulhamento ostensivo contra furtos na região central, talvez, tenha sido determinante para que a vítima fosse socorrida com vida, apesar do estado de saúde ser considerado gravíssimo.

Ainda segundo os policiais, eles acionaram a equipe da madrugada do Samu e o motociclista foi encaminhado com suspeita de hemorragia interna para o Pronto-Socorro Central. O veículo foi encaminhado ao Pátio Bauru porque o condutor não tem carteira de habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido.

A causa do acidente será investigada
A causa do acidente será investigada

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários