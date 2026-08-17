Um motociclista sofreu um acidente impressionante na madrugada desta segunda-feira (17), em Bauru, ao despencar de uma altura de aproximadamente 10 metros do Viaduto Mauá. Ele sofreu a queda e a moto ficou na via pública que faz a ligação entre a avenida Pedro de Toledo, no Centro, com a rua Campos Salles, na Vila Falcão. Não há informações, até o momento, se ele sofreu o acidente sozinho ou se teria um outro veículo envolvido.

Quem se deparou com a moto caída poucos minutos depois de a queda ter acontecido foram os policiais da 1.ª Companhia da Polícia Militar. Eles suspeitaram da possível queda, mesmo sendo algo muito incomum, e encontraram o condutor caído na parte de baixo, onde fica a linha férrea. Essa rápida chegada da viatura, que estava em patrulhamento ostensivo contra furtos na região central, talvez, tenha sido determinante para que a vítima fosse socorrida com vida, apesar do estado de saúde ser considerado gravíssimo.

Ainda segundo os policiais, eles acionaram a equipe da madrugada do Samu e o motociclista foi encaminhado com suspeita de hemorragia interna para o Pronto-Socorro Central. O veículo foi encaminhado ao Pátio Bauru porque o condutor não tem carteira de habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido.