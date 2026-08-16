Um jovem de 19 anos, identificado como Vitor Hugo Toledo Arruda, foi morto a tiros no final da noite deste sábado (15), no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru. O crime ocorreu na região do cruzamento da rua Edegal Aparício Biondo com a rua Maria Aparecida Cury. O caso foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a ocorrência foi comunicada às 23h55. Policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma denúncia de pessoa atingida por disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Vitor Hugo caído no chão e com sinais de hemorragia. Um exame preliminar apontou múltiplas perfurações aparentemente provocadas por projéteis de arma de fogo, incluindo três ferimentos nas regiões da cabeça e do rosto.

Havia populares nas proximidades, mas, de acordo com o boletim de ocorrência (BO), nenhuma testemunha apresentou informações que permitissem identificar o autor dos disparos ou esclarecer a motivação do crime. A equipe do Instituto de Criminalística (IC) foi acionada e realizou os exames técnicos no local, com levantamento e registro dos vestígios encontrados. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a área foi liberada.