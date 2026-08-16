Um homem de 43 anos foi agredido e teve R$ 300,00 um telefone celular, documentos pessoais e um cartão bancário roubados durante a madrugada deste domingo (16), na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, a vítima procurou atendimento no Pronto-Socorro Municipal (PSM) Central após ser agredida fisicamente. O caso foi comunicado à Polícia Militar por volta das 4h.

Aos policiais, o homem relatou que frequenta o albergue do Centro Espírita Amor e Caridade e que havia ido até a Praça Rui Barbosa para passar a noite. Segundo ele, após ingerir bebida alcoólica, foi abordado por um indivíduo que já viu na rua, e que teria pedido dinheiro para comprar drogas. Ainda conforme o relato registrado pela polícia, ele se recusou a entregar o dinheiro e iniciou uma discussão com o homem. Os dois teriam entrado em luta corporal. Na sequência, um segundo indivíduo apareceu armado com um pedaço de madeira e passou a agredir a vítima também.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao PSM Central e depois a Polícia Civil solicitou exame no Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o boletim, ela não conseguiu fornecer características físicas dos agressores. Até o registro desta ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso.