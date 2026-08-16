16 de agosto de 2026
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DOMINGO DE MANHÃ

Motociclista morre em acidente na Marechal Rondon em Pirajuí


| Tempo de leitura: 1 min
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ccm.artesp.sp.gov.br/Divulgação
A ocorrência foi registrada por volta das 6h44, na altura do km 390,7, no sentido Leste
A ocorrência foi registrada por volta das 6h44, na altura do km 390,7, no sentido Leste

Um motociclista morreu em um acidente na manhã deste domingo (16), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Pirajuí (55 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada por volta das 6h44, na altura do km 390,7, no sentido Leste, de acordo o o site da Artesp.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, uma equipe operacional encontrou uma motocicleta imobilizada junto à defensa metálica, no canteiro lateral da rodovia. No canteiro central, foi localizado o corpo de uma vítima, que já apresentava sinais evidentes de morte.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. De acordo com o registro da ocorrência, a dinâmica do sinistro deverá ser determinada após a apuração dos fatos. O trecho possui pista dupla, com duas faixas de rolamento, e apresentava tempo bom. O acostamento no sentido Leste foi interditado a partir das 6h44. Até a última atualização, às 8h10, não havia registro de congestionamento no local.

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