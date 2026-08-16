Um motociclista morreu em um acidente na manhã deste domingo (16), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Pirajuí (55 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada por volta das 6h44, na altura do km 390,7, no sentido Leste, de acordo o o site da Artesp.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaRondon, uma equipe operacional encontrou uma motocicleta imobilizada junto à defensa metálica, no canteiro lateral da rodovia. No canteiro central, foi localizado o corpo de uma vítima, que já apresentava sinais evidentes de morte.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. De acordo com o registro da ocorrência, a dinâmica do sinistro deverá ser determinada após a apuração dos fatos. O trecho possui pista dupla, com duas faixas de rolamento, e apresentava tempo bom. O acostamento no sentido Leste foi interditado a partir das 6h44. Até a última atualização, às 8h10, não havia registro de congestionamento no local.