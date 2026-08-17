Bauru quase teve registro de um novo homicídio na noite deste domingo (17), quando um trabalhador, de 36 anos, foi arrastado para fora de sua casa e agredido por homens armados com revólver e facão. Os indivíduos ainda efetuaram um disparo com a arma de fogo no quintal da vítima, cujo imóvel fica no bairro Chácaras Cornélia, situado na região da avenida das Bandeiras. O caso é investigado e os agressores estão foragidos.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o homem, que trabalha como pintor, estava em casa com uma sobrinha quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, dois indivíduos invadiram o imóvel e passaram a arrastá-lo para a área externa. Um dos autores efetuou um tiro, o qual não atingiu a vítima. Em seguida, o trabalhador passou a ser agredido. Em razão do manuseio da arma de fogo durante as agressões, a arma caiu no chão e foi danificada, tendo parte da coronha quebrada.

Ainda segundo o registro policial, o veículo usado pelos agressores é um Ford Ka branco. A Polícia Científica compareceu ao imóvel para a perícia técnica e recolheu o projétil disparado, bem como um canivete, o fragmento quebrado da arma e um chapéu deixado para trás pelos dois homens. O pintor foi socorrido ao Pronto-Socorro Central, apresentando lesões de natureza aparentemente leve, além do abalo emocional. Questionado sobre a motivação dos fatos, ele informou desconhecer as razões pelas quais foi agredido.